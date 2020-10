Champions League: Real Madrid holt zum achten mal Zwei-Tore-Rückstand auf

Am Dienstagabend entriss Real Madrid in der Nachspielzeit noch Borussia Mönchengladbach den Sieg und glich zum 2:2 aus .

In der Statistik des Wettbewerbs, der seit der Saison 1992/1993 in dieser Form ausgetragen wird, kommt kein anderer Verein an diese Marke heran. Den zweiten Rang in der Comeback-Wertung teilen sich Manchester United, Juventus Turin, Olympique Lyon, Arsenal und ZSKA Moskau mit vier Punktgewinnen nach dem Aufholen von zwei Treffern Rückstand.