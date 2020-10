Tennis: Alexander Zverev wird Vater, Ex-Freundin Brenda schwanger

Nun gibt es aber eine überraschende Nachricht von dem ehemaligen Paar. Die Schauspielerin gab in der Gala bekannt: "Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex."

Zverev wusste schon länger von der Baby-Nachricht

"Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben. Wer an der Seite eines Sportlers lebt, muss sich unterordnen", nannte Patea die Gründe für das Liebes-Aus. Der Nachwuchs war also kein Trennungsgrund.

Patea plant nun ihr Leben als alleinerziehende Mutter: "Das Kind war nicht geplant, aber ich werde alles dafür tun, dass es in einem harmonischen Umfeld aufwächst. Ich bin in der glücklichen Situation, das Kind auch allein aufziehen zu können", sagte Patea.

In den vergangenen Wochen ließ sich der Deutsche sportlich durch diese Neuigkeiten nicht aus der Fassung bringen. Zverev gewann in Köln in zwei Wochen in Folge das Turnier und blieb acht Matches in Folge ungeschlagen.