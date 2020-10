Leverkusen: Fernando Carro warnt vor Spaltung der Bundesligisten

"Wenn am Ende mehrheitlich die Vereine der zweiten Liga entscheiden, welche Fernsehgelder die Vereine der ersten Liga bekommen, ist das ein völlig indiskutables Szenario", sagte der 56-Jährige im Interview mit der Sport Bild : "Das kann zu einer Spaltung der ersten und zweiten Liga führen."

Angeblich plant ein neues Klub-Bündnis um den VfB Stuttgart, Mainz 05, Arminia Bielefeld und Jahn Regensburg, die TV-Einnahmen ab der Saison 2021/22 zu Ungunsten der Topvereine zu verändern. Laut Sport Bild sollen demnach statt bisher acht Millionen künftig 50 Millionen Euro (20 Prozent) aus den internationalen TV-Erlösen in die 2. Bundesliga fließen. 14 Klubs sollen das Positionspapier bereits unterzeichnet haben.

"Wenn die zweite Liga jetzt auch noch an den internationalen TV-Topf möchte, geht mir das zu weit", sagte Carro und verwies darauf, dass die 2. Bundesliga schon jetzt mehr TV-Gelder bekomme als die Unterhäuser "in den anderen europäischen Ligen". Außerdem stünden aufgrund der Corona-Pandemie andere Dinge im Vordergrund, so Carro: "Es ist jetzt nicht die Zeit für eine Revolution, es geht um verträgliche Anpassungen."