Bundesliga: Kevin Kuranyi tippt Schalke und Mainz als Absteiger

"Für mich ist Schalke neben Mainz erster Abstiegskandidat", sagte der 38-Jährige der Funke Mediengruppe . Jochen Schneider habe als Sportvorstand bei seinem Ex-Klub "den mit Abstand schwierigsten Job in der Bundesliga".

Kuranyi hat wenig Hoffnung. "Vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt: Okay, das ist vielleicht eine Sache der Mentalität", sagte der langjährige Bundesliga-Profi: "Aber wenn eine Mannschaft so lange so schwach auftritt, steckt definitiv mehr dahinter, auch mangelnde Qualität."