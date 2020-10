WWE und Corona: Dritter Ausbruch - NXT umgeplant?

Der Coronavirus geht zum dritten Mal bei WWE um. Diverse Mitglieder des NXT-Kaders sind in Quarantäne, der Halloween Havoc muss wohl umgeplant werden.

Die Wrestling-Liga WWE ist nach übereinstimmenden Medienberichten zum dritten Mal von einem Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen betroffen.

Dem Wrestling Observer zufolge gab es am vergangenen Freitag mindestens einen Positivtest im Performance Center in Orlando, alle zu diesem Zeitpunkt dort Anwesenden seien aufgefordert worden, sich in Quarantäne zu begeben.