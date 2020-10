Champions League: Gladbach fehlt die Reife - Kommentar von Patrick Berger

Borussia Mönchengladbach begeistert lange Zeit gegen Real Madrid. In der Schlussphase wird deutlich, was dem Team noch fehlt. Patrick Berger kommentiert.

Die Fans vor den TV-Bildschirmen litten am späten Dienstagabend mit Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen leisteten sich im heimischen Borussia Park einen großartigen Kampf gegen die Königlichen von Real Madrid, stehen am Ende aber wie Verlierer da.

Die Gladbacher können einem als neutraler Fußball-Fan so richtig leidtun. Lange Zeit, 93 Minuten um genau zu sein, schnupperten sie an der historischen Sensation. Doch dann schlugen Karim Benzema und Casemiro binnen sechs Minuten eiskalt zu.

Gladbach verspielt vier Punkte in sechs Tagen

In nur sechs Tagen verspielen die Gladbacher damit in der Königsklasse gegen die Europa-Schwergewichter Inter Mailand und Real Madrid vier Punkte. Bei Inter führte man bis zur Nachspielzeit auch schon mit 2:1 - bis Romelu Lukaku zuschlug. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League 2020/21 )

"Natürlich ist man enttäuscht, wenn man führt und es nicht über die Zeit bringt", sagte Keeper Yann Sommer. "Wir hatten sie in der Schlinge, konnten es am Ende aber nicht nutzen. Das ist sehr schade."

Sind die Gladbacher zu grün?

Am Ende brachen die Fohlen aber ein. SPORT1 fragte Rose nach dem Spiel: Sind ihre Jungs einfach noch zu grün hinter den Ohren für die ganz große Bühne? Die Antwort: "Nein, das lasse ich so nicht stehen. Wir haben in der Summe heute so viel richtig gemacht. Wir haben Real wirklich lange wehgetan. Am Ende brauchst du eben auch das nötige Quäntchen Glück."