Joshua Kimmich vom FC Bayern trug eine Halbzeit lang falsches Trikot

Der 25-Jährige trug in der ersten Halbzeit ein minimal anderes Trikot als seine Teamkollegen. Anstatt in heller Neonfarbe wie bei den anderen Bayern-Stars prangte der Schriftzug des Sponsors auf Kimmichs Brust in schwarzen Lettern.

In der zweiten Halbzeit lief auch er mit einem großen orange-roten T und vier Punkten auf der Brust auf. In diesem Look erzielte der Mittelfeldspieler dann auch den Siegtreffer für die Münchner, die in Russland den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel feierten.