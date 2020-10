Champions League heute mit ManUnited - RB Leipzig LIVE im TV, Stream & Ticker

Für RB Leipzig steht die erste von zwei richtig schweren Auswärtsaufgaben in der Gruppenphase der Champions League an. Manchester United heißt der Gegner.

Nach dem "Warmspielen" gegen Istanbul Basaksehir am 1. Spieltag (2:0) wird es in der Champions League nun so richtig ernst für RB Leipzig.

Manchester United - RB Leipzig: Nagelsmann muss Verletzungssorgen handeln

Immerhin: Nationalspieler Marcel Halstenberg, der am Wochenende aufgrund einer Trauerfeier fehlte, kehrt zurück. Mit einer Idealbesetzung kann Nagelsmann auch aufgrund der Belastungssteuerung trotzdem nicht planen. "Es wird schon so sein, dass der ein oder andere auf einer Position spielen muss, auf der er es nicht gewohnt ist", sagte Nagelsmann.

