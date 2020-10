Julian Nagelsmann scherzt über Solskjaer vor ManUnited vs. Leipzig in CL

"Ich werde ihn morgen erstmal weggrätschen", sagte Nagelsmann scherzhaft vor dem Aufeinandertreffen mit Manchester Uniteds Teammanager im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch (Champions League: Manchester United - RB Leipzig am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Old Trafford.