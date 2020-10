FC Bayern: Stars müssen in Moskau durch Desinfektions-Tunnel

Der FC Bayern tritt in der Champions League bei Lok Moskau in einem Corona-Risikogebiet an. Im Stadion gibt es besondere Hygienemaßnahmen.

Die Bayern wollten bei ihrem Kurztrip ins Corona-Risikogebiet in Moskau das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Erst am Montagabend reiste der Tross per Privatjet in die russische Hauptstadt. Noch am Dienstagabend treten die Bayern die Rückreise nach München an.