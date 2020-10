Fantalk zur Champions League mit Neururer, Anderbrügge LIVE im TV & Stream

Moderatorin Laura Papendick (M.) begrüßt am Mittwoch Peter Neururer (l.) und Ingo Anderbrügge im Fantalk © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/SPORT1

Am Mittwoch sind RB Leipzig und Borussia Dortmund in der Champions League gefordert. Zu Gast bei Moderatorin Laura Papendick sind Neururer und Anderbrügge.

Am Mittwochabend wird in der Champions League der zweite Spieltag der Champions-League-Gruppenphase komplettiert. Im Einsatz sind unter anderem RB Leipzig und Borussia Dortmund. (Fantalk zur Champions League am Dienstag ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)