Handball Champions League: Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt abgesagt

Die SG Flensburg-Handewitt tritt in der Champions League am Donnerstag nicht wie geplant bei Pick Szeged an. Aufgrund mehrerer Coronafälle bei den Ungarn wurde das Gruppenspiel vom europäischen Verband EHF abgesagt.