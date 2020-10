Mesut Özil wie Marcus Rashford: Kostenlose Essen für Kinder

Rund 70 Kinder der Whitings Hill School in Barnet durften sich am Dienstag über ein Gratis-Mittagessen freuen.

Rashford engagiert sich für die Armen

Der 22-Jährige sorgte unter anderem mit einem offenen Brief an die Regierung dafür, dass auch in Englands Sommerferien kostenlose Mittagessen an bedürftige Kinder verteilt wurden.