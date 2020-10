Jordyn Huitema: Wie Alphonso Davies' Freundin mit ihm wetteifert

Das junge Fußball-Traumpaar - das auch einen unterhaltsamen gemeinsamen YouTube-Kanal betreibt - beflügelt sich gegenseitig, als "sehr wetteifernd" beschreibt Huitema in einem Interview mit der BBC ihr Verhältnis zum Außenverteidiger des FC Bayern München. Wobei der deutsche Rekordmeister ihr dabei zuletzt einen Vorteil verschafft hat.

Alphonso Davies und Jordyn Huitema unterhalten bei YouTube

Huitema und Davies messen sich leidenschaftlich gern beim Bowling ("Da bin ich wirklich schlecht, er gewinnt immer") und im Eislauf ("Ich habe Eishockey in der Jugend gespielt, da bin ich besser").

Auch die Torbilanz vergleichen sie, zuletzt mit klarem Vorteil Huitema: "Er hat einen Goldenen Schuh gewonnen, ich dann auch einen und noch einen, jetzt ist er aber zum Außenverteidiger gemacht worden und er findet den Vergleich jetzt nicht mehr fair." Für Huitema läuft der Wettstreit trotz der in dieser Hinsicht folgenreichen Positions-Rochade von Davies' Trainer Hansi Flick weiter ("Ich habe zu ihm gemeint: Sorry, da kann ich ja nichts dafür").

Davies und sie ("Wir unterstützen uns sehr") sind Partner auf Augenhöhe, was sich auch durch ihren gemeinsamen Social-Media-Auftritt ausdrückt. Bei YouTube unterhielten sie ihre Follower unter anderem schon mit einem offenherzigen Pärchen-Q&A und mit einem Clip, in dem sie sich gegenseitig Mehl ins Gesicht warfen: "Wir sind zwei ziemlich aus dem Rahmen fallende Persönlichkeiten und wollten den Leuten zeigen, dass wir so sind, wie wir sind."