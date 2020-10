Formel E: Zweifacher DTM-Champ Rene Rast wird Stammpilot bei Audi

Rene Rast geht zu Audi in die Formel E © Imago

Rene Rast steht in der DTM kurz vor dem Saisonende vor seinem dritten Titel. Der 34-Jährige sucht nach diesem Jahr aber neue Herausforderungen.

Der zweimalige DTM-Champion Rene Rast (34) wird bei Audi in der Formel E zur nächsten Saison der zweite Stammpilot neben Lucas di Grassi (36). Das gab der Autobauer am Dienstag bekannt.

Rast hatte bereits das Saisonfinale in Berlin für den suspendierten Daniel Abt bestritten. "Die Rennen in Berlin haben definitiv Lust auf mehr gemacht, deshalb freue ich mich jetzt auf meine erste komplette Saison in der Formel E", sagte Rast.