Historisch! iGXc gewinnt Hearthstone Masters Tour Online: Madrid

Neben der Trophäe nimmt iGXc zusätzlich 32.500 US Dollar mit nach Hause. Sein Erfolgsrezept waren Meta-Deckpicks, die so auch auf der Ladder zu finden sind. Zwei aggressivere Archetypen mit dem Soul Demon Hunter und dem Tempo Mage werden ausbalanciert mit dem Control-Ansatz des Bomb Warriors. Eine vielfältige Mischung, mit der iGXc jederzeit Antworten auf die Strategien seiner Gegner fand und sie so letztendlich besiegte.