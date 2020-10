Champions League, FC Bayern: So riskant ist die Reise nach Moskau

In Moskau sind die Corona-Fallzahlen fast so hoch wie in ganz Deutschland. Der FC Bayern versucht mit unorthodoxer Reiseplanung jedes Risiko zu bannen.

Wie groß ist die Gefahr, dass Bayern ähnliches widerfährt? Und was tut der Klub, um sie zu vermeiden? ( Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern am Dienstag ab 18.55 Uhr im LIVETICKER )

Moskau ist "Hotspot" der Coronakrise

Fast ein Drittel aller russischen Corona-Fälle hat sich in Moskau abgespielt - und nur geringfügig weniger als in ganz Deutschland (rund 450.000), trotz der zuletzt auch hier wieder sprunghaft gestiegenen Fallzahlen.

Zum Vergleich: In Berlin gab es 27.000 Fälle, auch im Verhältnis zur höheren Einwohnerzahl in Moskau (12 Millionen - Berlin 3,8) ist der Unterschied gravierend.

FC Bayern fliegt noch in der Nacht nach München

Das Abschlusstraining am Montagmorgen und die (Video-)Pressekonferenz am Mittag fanden noch an der Säbener Straße statt, am Nachmittag ging es mit dem Privatjet nach Moskau, vom Flughafen direkt ins Teamhotel.