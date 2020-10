Real Madrid: Isco meckert über Zinedine Zidane wegen Einsatzzeiten

Isco beschwert sich über Real-Trainer Zidane

"Wenn Zidane mich runternehmen muss, dann wechselt er mich in der 50. oder 60. Minute aus, manchmal schon zu Halbzeit. Aber wenn er mich einwechselt, dann erst in der 80. Minute", klagte der 28-Jährige den Kollegen sein Leid - woraufhin Modric und Marcelo lachten.

Isco hat in La Liga diese Saison nur zweimal in der Startelf gestanden - gegen Real Valladolid durfte er dann 57 Minuten ran, gegen Cadiz nur 45. Gegen Real Betis Sevilla wurde er allerdings schon in der Halbzeitpause eingewechselt - im Gegensatz zum Clásico.