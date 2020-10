Real Madrid: Luca Modric wieder wichtig für Trainer Zidane

Das Tor zum 3:1-Endstand nach dem Tänzchen mit Barca-Keeper Neto symbolisierte die Wiedergeburt des einstigen Weltfußballers nach einem langen Leistungsloch - und das ausgerechnet vor dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach in der Königsklasse (Champions League: Borussia Mönchengladbach - Real Madrid am Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Modric hatte Real damals mit überragenden Auftritten zum vierten Champions-League-Titel in Folge geführt und bei der Weltmeisterschaft in Russland auch seine kroatische Nationalmannschaft als Kapitän unter anderem mit zwei eigenen Treffern bis ins Finale gegen Frankreich (2:4) gebracht.

In der Saison 2018/2019 kam Modric in der Liga nur auf drei Treffer und sechs Vorlagen, in der vergangenen Spielzeit waren es dann drei Tore und acht Assists in Spaniens Eliteklasse (SERVICE: Die Tabelle von La Liga).