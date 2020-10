Manchester City: Sergio Agüero und Gabriel Jesus fehlen Pep Guardiola lange

Der 32 Jahre alte Angreifer verletzte sich gegen die Londoner an der Oberschenkelmuskulatur und musste schon zur Halbzeit raus. "Zehn bis 15 Tage komplette Pause sind das Minimum. Wenn es etwas länger dauert, sind es drei Wochen oder ein Monat", berichtete Guardiola (49) in der Sun .

Für den Titelaspiranten kommt der Ausfall zu einem fatalen Zeitpunkt. Vier Spiele in den nächsten zwölf Tagen stehen für die Citizens an. Heute Abend geht es gegen Marseille in der Champions League und am 8. November gegen den FC Liverpool (Champions League: Olympique Marseille - Manchester City ab 21 Uhr im LIVETICKER).