DFL-Boss Christian Seifert: Holzhäuser schlägt Frau für Nachfolge vor

"Es geht darum, möglicherweise auch eine Geschäftsführerin zu finden. Und wenn es dann eine Geschäftsführerin ist? Das wär doch auch mal was für den Fußball", sagte Holzhäuser im Deutschlandfunk .

DFL-Chef Seifert hatte am Montag bekannt gegeben , seinen Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrag beim Ligaverband nicht zu verlängern. Der 51-Jährige arbeitet seit 2005 bei der DFL und gilt als mächtigster Mann im deutschen Fußball. Holzhäuser hatte ihn damals vom Karstadt-Quelle-Konzern zur DFL geholt.

Holzhäuser zu Seifert-Nachfolge: Gern Blick von außen

"Gerade in dieser Position glaube ich, dass der Blick von außen eher weiterhilft als der Blick von innen", sagte Holzhäuser. "Es ist nun mal so, wenn man eine gewisse Zeit in dieser Materie verhaftet ist, dann verliert man manchmal den Blick für das Wesentliche."