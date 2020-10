FC Chelsea: Antonio Rüdiger bei Frank Lampard offenbar wieder gesetzt

Null Minuten stehen für Nationalspieler Antonio Rüdiger beim FC Chelsea in dieser Saison zu Buche. Das ändert sich aber offenbar bald - weil Coach Lampard umplant.

Trainer Frank Lampard und der Innenverteidiger haben laut der Daily Mail ein klärendes Gespräch gehabt. Mit dem Ergebnis: Der Coach will seinen Schützling wieder mehr einbinden.

Dabei schien Rüdiger zuletzt keine Zukunft mehr bei Chelsea zu haben. Der frühere Bundesliga-Profi schaffte es in sechs der neun Pflichtspiele nicht einmal im Kader stand und blieb bisher noch ohne jeglichen Saison-Einsatz.

Kurios: Im DFB-Team setzte Bundestrainer Joachim Löw den 27-Jährigen in allen fünf Partien in diesem Jahr von Beginn an ein.