Serie A: Zlatan Ibrahimovic trifft doppelt für AC Milan gegen

Zlatan Ibrahimovic traf beim Remis gegen die AS Rom doppelt © Imago

Zlatan Ibrahimovic ist beim torreichen Remis des AC Milan gegen die Roma der entscheidende Mann auf dem Platz. Selbst an einem Gegentor ist er beteiligt.

Der Superstar des AC Milan war der entscheidende Mann beim 3:3 gegen die AS Rom, bei dem es drunter und drüber ging. Ibrahimovic traf doppelt, war aber auch am späten Gegentreffer der Gäste nicht unbeteiligt.

Der letzte Akt war aber noch nicht geschrieben, Rom konnte ein drittes Mal ausgleichen. Wieder per Ecke, Marash Kumbulla netzte ein (84.). Er profitierte dabei aber auch von Ibrahimovic, der den Ball am ersten Pfosten auf Kopfhöhe mit einem Vollspann-Volley klären wollte. Wie es eben nur "Ibrakadabra" überhaupt versuchen würde. Der Ball rutsche ihm jedoch über den Schlappen und landete so bei Kumbulla.