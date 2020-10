Champions League: Gladbach - Real Madrid LIVE im TV, Stream, Ticker

Beim ersten Wiedersehen seit 35 Jahren will Borussia Mönchengladbach für die Königlichen von Real Madrid nicht nur Spalier stehen. ( Champions League: Borussia Mönchengladbach – Real Madrid heute um 21.00 Uhr im LIVETICKER )

Gladbach - Real Madrid: Borussen vor Highlight

"Das wird für uns alle ein Highlight. Es soll für uns aber kein lustiges Abenteuer werden, sondern wir wollen zeigen, was wir können", sagte der seit Wochen in Bestform aufspielende Neu-Nationalspieler Jonas Hofmann vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag.