Josep Maria Bartomeu : Präsident des FC Barcelona tritt nicht zurück

Kritik von Medien und Spielern

Sicher ist wohl nur, dass der höchst umstrittene Bartomeu bis zum bitteren Ende an seinem Posten festhalten will.

Gerard Piqué hatte seine Kritik vor wenigen Tagen erneuert: "Mein Verhältnis zum Präsidenten kann herzlich sein. Aber es ist Wahnsinn, dass der Klub Geld ausgegeben hat, um uns zu kritisieren", sagte der Spanier gegenüber La Vanguardia. Damit spielte er auf "Barcagate" an - Bartomeu und Co. sollen in den Medien Interna verbreitet haben, die die eigenen Akteure rund um Lionel Messi in schlechtem Licht dargestellt hatten.