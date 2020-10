Champions League: Real Madrids Toni Kroos warnt vor Gladbach

Auf einer Pressekonferenz vor dem Duell in der Vorrunde der Champions League Außenseiter ( Dienstag um 21 Uhr im LIVETICKER ) erklärte der deutsche Nationalspieler in Diensten Reals: "In Madrid haben nicht viele von Gladbach gehört, ich habe den Leuten aber gesagt, dass das eine große Mannschaft ist, die man ernst nehmen muss. Wir müssen vorsichtig sein."

Kroos spricht von Titel-Traum

Der Anspruch der favorisierten Madrilenen ist aber dennoch ein Sieg. Kroos träumt sogar schon von seinem nächsten Titelgewinn im Wettbewerb der Superteams: "Natürlich will ich den fünften Titel. Wenn man schon viele Titel in diesem Wettbewerb gewonnen hat, kennt man das Gefühl. Es ist einfach etwas Besonderes. Das will man immer wieder erleben. Ich möchte mindestens noch einen weiteren Titel in der Champions League gewinnen."