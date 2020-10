Bundesliga: 300 Zuschauer bei FC Schalke - VfB Stuttgart zugelassen

300 Zuschauer dürfen zum Heimspiel des Bundesligisten Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart in die Arena.

Das gaben die Königsblauen am Montag bekannt. Schon beim 1:1 gegen Union Berlin am 18. Oktober waren wegen der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen in Gelsenkirchen nicht mehr Besucher zugelassen worden.