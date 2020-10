AS Monaco: Niko Kovac nach Pleite gegen Lyon ratlos

Die herbe Pleite in Lyon hat bei Monaco-Trainer Niko Kovac Spuren hinterlassen. Der Ex-Bayern-Coach gibt offen zu, dass seine Taktik in die Irre führte.

Ist Kovac mit seinem Latein schon am Ende?

Am Sonntagabend erlebte Niko Kovac in vielerlei Hinsicht eine böse Überraschung.

Die erste: Die krachende 1:4-Pleite bei Olympique Lyon, die der Coach des AS Monaco mit seiner Mannschaft hinnehmen musste. Schon zur Halbzeit war das Match beim Stand von 0:4 entschieden. Vier Gegentore in 45 Minuten – und das obwohl Kovac seit seinem Amtsantritt vor allem die Defensive seiner Mannschaft stabilisieren wollte, die in den letzten Jahren nicht immer sattelfest war.