3. Liga: SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München 0:2

Der TSV 1860 München setzt sich an die Spitze der 3. Liga. Im Lokal-Duell mit der SpVgg Unterhaching treffen ein Geburtstagskind und ein Routinier.

Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga an die Tabellenspitze zurückgekehrt.

Fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage siegten die Löwen im so genannten "S-Bahn-Derby" bei der SpVgg Unterhaching mit 2:0 (1:0) und lösten Hansa Rostock als Spitzenreiter ab ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER ).

Am vergangenen Mittwoch hatten die "Sechzger" durch das 1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken Platz eins eingebüßt. Geburtstagskind Dennis Dressel brachte die Gäste im leeren Sportpark bereits in der 14. Minute in Führung.