FC Bayern - Lokomotive Moskau: Champions League LIVE im TV, Stream & Ticker Bayern will Rekordserie ausbauen

Leon Goretzka (l.) und Robert Lewandowski sind mit dem FC Bayern Titelverteidiger in der Champions League © Imago

Der FC Bayern tritt zum ersten von vier Auswärtsspielen in Folge an. Bei Lokomotive Moskau soll der 13. Sieg in Serie in der Champions League her.

Schafft der FC Bayern den 13. Streich in Folge?

Der Titelverteidiger hat die vergangenen zwölf Partien in der Champions League gewonnen und könnte seine Rekordserie um einen Sieg ausbauen. Doch die Münchner erwartet eine unangenehme Aufgabe. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League 2020/21)

FC Bayern - Moskau: FCB vor Auswärtsspiel-Serie

Das Team von Trainer Hansi Flick reist zu Lokomotive Moskau. Es ist das erste von wettbewerbsübergreifend vier Auswärtsspielen in Folge für die Bayern. (Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern heute ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

"Wir schauen, dass wir möglichst schnell hin und möglichst schnell wieder zurückkommen, weil das mit zur Belastung gehört", erklärte Flick auf der Pressekonferenz am Montag. Bayern versucht, den Aufenthalt in Moskau wegen der Risiken der Corona-Pandemie so kurz wie möglich zu halten.

Mit dabei ist wieder Serge Gnabry, dessen positiver Test sich als falsch herausgestellt hat. Verzichten muss Flick nur auf den verletzten Alphonso Davies.

Champions League 2. Spieltag: Donezk empfängt Inter

Lokomotive hat sich am ersten Spieltag der Gruppe A vor einer Woche ein 2:2 beim FC Salzburg erkämpft, während die Münchner zum einem 4:0 gegen Atlético Madrid spazierte.

In Gruppe B steht ebenfalls ein Spiel schon um 18.55 Uhr an. Schachtar Donezk empfängt das italienische Spitzenteam Inter Mailand. (Champions League: Schachtar Donezk - Inter Mailand am Dienstag ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Die Ukrainer waren mit einem überraschenden 3:2-Sieg bei Real Madrid in die Saison gestartet. Inter musste sich mit einem 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach zufrieden geben. (Tabellen der Champions League)

