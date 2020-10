LoL: Bringt Alphari das Transfer-Karussell in Schwung?

Erst am 16. November öffnet das Free-Agency-Fenster für die Teams der verschiedenen League-of-Legends-Ligen. Doch schon jetzt brodelt es gewaltig in der Gerüchteküche.

Die Worlds sind noch in vollem Gange, hinter den Kulissen wird bei den Teams aber schon für die kommende League-of-Legends-Saison geplant. Wie jeden Winter, könnte die Off-Season wieder für einiges an Bewegung in den einzelnen Rostern sorgen. Ein Steinchen, das die Lawine ins Rollen bringen könnte, ist ein bekanntes Gesicht aus der LEC.