Martin Harnik spricht über starke psychische Belastung im Profifußball

Harnik berichtet von Schweißausbrüchen

Jahre bei VfB und HSV am schlimmsten

Am schwierigsten sei für den Stürmer die Saison 2015/16 gewesen, in der er mit dem VfB Stuttgart aus der Bundesliga abgestiegen ist. "Am Anfang brachte ich unglaublich schlechte Leistungen. Als ich etwas in die Spur fand, verletzte ich mich am Knie und war drei Monate raus. Dann kam ich zurück und wir sind abgestiegen. Das hat mich sehr mitgenommen. Aber auch die vergangene Saison mit dem HSV war schwierig", sagte Harnik und ergänzte: "Als ich meinen Vertrag unterschrieben habe, wirkte es so, als ginge alles in die richtige Richtung. Die Vereinsführung hat Hand in Hand mit den sportlichen Verantwortungsträgern gearbeitet. Wir haben auch eine gute Hinserie gespielt, aber dann kamen die Unruhen um die Person Bernd Hofmann und alles hat seinen Lauf genommen. Es entstanden Machtkämpfe hinter den Kulissen und das hat sich auf die sportlichen Leistungen der Mannschaft ausgewirkt."