Wegen Fall Gnabry bei Bayern: Basketball und Volleyball fühlen sich benachteiligt

Nach Corona-Schock um Gnabry: So lief der Bayern-Tag

Dass ein Corona-Fall innerhalb eines Teams in verschiedenen Sportarten unterschiedliche Konsequenzen hat, sorgt für immer mehr Kritik an den Gesundheitsämtern.

Die Nachrichten ähnelten sich: Am vergangenen Dienstag meldete der Fußball-Rekordmeister FC Bayern, dass Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Die Partie der Bayern in der Champions League am folgenden Tag gegen Atlético Madrid fand dennoch statt. Denn alle Spieler wurden nach dem Fall Gnabry noch einmal getestet, alle negativ. Lediglich bei einem Mitarbeiter aus dem Umfeld der Mannschaft wurde das Virus ebenfalls nachgewiesen.

Auch beim Basketball-Team von medi Bayreuth hatte es am vergangenen Wochenende zwei Coronafälle gegeben . Die Konsequenz war aber eine völlig andere: Sämtliche Spieler mussten anschließend in Quarantäne.

Bayreuths zwei ausstehende Partien in der Vorrunde des BBL-Pokals wurden ebenso verschoben wie die der Telekom Baskets Bonn. Für Bayreuths Nationalspieler Bastian Doreth umso ärgerlicher, weil seine Mannschaft sensationell stark in den Wettbewerb gestartet ist. ( Spielplan BBL-Pokal )

Doreth: "Für die Sportler verwirrend"

"Wir waren zuletzt sehr gut drauf, haben die Bayern geschlagen und hätten die Möglichkeit gehabt, uns für das Final Four zu qualifizieren", sagt der 31-Jährige bei SPORT1 .

Statt nun aber um die nächsten Erfolge auf dem Parkett zu kämpfen, muss er als negativ getesteter Spieler wie auch die anderen Teamkollegen 14 Tage in häusliche Quarantäne.

Warum das so sein soll, während die Bayern-Fußballer nur einem Tag nach Gnabrys positiven Fall gegen Madrid in die Champions League starten durften, leuchtet ihm nicht ein.

"Fußballer haben auch im inneren Bereich Kontakt zueinander. Auch auf dem Fußballplatz haben sie bei Zweikämpfen engeren Körperkontakt", betont Doreth. "Ich tue mich deshalb schwer damit, dass da Unterschiede in der Bewertung zwischen Freiluft- und Hallensportarten gemacht werden."

Holz sieht BBL-Saison in Gefahr

Auch Geschäftsführer Stefan Holz von der easycredit BBL kritisiert die Entscheidungen der Gesundheitsämter. "Dass dann gleich ein gesamtes Team weggesperrt wird, ist schwer nachzuvollziehen", sagt der Ligaboss beim SID über die Spielabsagen am Wochenende.

Man habe bei der BBL ausgefeilte Hygiene- und Arbeitsschutzkonzepte, für die die Liga zurecht viel Lob und Anerkennung von den Behörden bekommen habe, so Holz: "Die müssen natürlich auch gelebt werden." Er könne sich vorstellen, dass das Finalturnier des Pokals, das ursprünglich für Anfang November vorgesehen war, erst 2021 stattfinden wird .

Sollte das Vorgehen der Gesundheitsämter aber so bleiben wie zuletzt, sieht Holz die Durchführung der Bundesliga-Saison ab 6. November als gefährdet an: "So macht es keinen Sinn. Es wird die Fälle weiterhin geben. Wenn dann die Behörden kurzfristig bis auf weiteres das ganze Team wegsperren, dann funktioniert es nicht."