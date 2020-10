Fantalk zur Champions League mit Effenberg und Knust LIVE im TV & Stream

Moderatorin Laura Papendick (M.) begrüßt am Dienstag u.a. Stefan Effenberg (l.) und Bruno Knust im Fantalk © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/SPORT1

Fantalk-Fans aufgepasst! Die Sendung beginnt am Dienstag bereits um 18.55 Uhr. Zu Gast bei Moderatorin Laura Papendick sind Effenberg, Basler und Günna.

Fantalk zur ungewohnten Zeit: Da der FC Bayern am Dienstag in der Champions League bereits um 18.55 Uhr bei Lokomotive Moskau ran muss, startet auch die beliebte Talk-Sendung auf SPORT1 bereits um die gleiche Zeit. (Fantalk zur Champions League am Dienstag ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)