Alfred Gislason holt Dissinger und Lemke ins DHB-Aufgebot für EM-Quali

Angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer starten die deutschen Handballer in die EM-Qualifikation. Neben Gensheimer nominierte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag 20 weitere Spieler - darunter auch die beiden Rückkehrer Christian Dissinger und Finn Lemke sowie Youngster Juri Knorr - für die erste Etappe der Quali mit Spielen gegen Bosnien-Herzegowina (5. November) und in Estland (8. November).