2. Bundesliga: Würzburger Kickers legen keinen Einspruch gegen HSV-Spiel ein

Die Würzburger Kickers aus der 2. Bundesliga verzichten nach mehreren "falsch positiven" Corona-Tests auf einen Einspruch gegen die Wertung des Spiels beim Hamburger SV (1:3) am vergangenen Samstag.

Der Aufsteiger hatte wegen zunächst positiver Befunde bei den turnusmäßigen Tests in der Nacht von Freitag auf Samstag unter anderem auf Abwehrspieler Douglas verzichten müssen. Schnelltests am Samstagmorgen erbrachten dann negative Befunde, später meldete auch das beauftragte Labor, die Ergebnisse des ersten Tests seien in der Tat negativ.