Exklusiv: DrDisrespect im interview zu Rogue Company

Herschel "Guy" Beahm IV, besser bekannt als DrDisrespect, zählt zu den schillerndsten Internet-Stars der Gegenwart. Mit seinen Streams unterhält "der Doc" tausende Menschen. Bekannt wurde der Schnauzbartträger vor allem durch seine PUBG-Streams, zu Beginn seiner Karriere. Zuletzt geriet der Streamer aufgrund seines permanenten Bans von Twitch in die Schlagzeilen. Bis heute ist nicht umfassend geklärt, warum Twitch den Streamer von der eigenen Plattform warf.

Gegenwärtig streamt der Doc ausschließlich auf YouTube und hatte im Zuge dessen an dem von Hi-Rez entwickelten Coop-Shooter Rogue Company Gefallen gefunden. Via Twitter schrieb er die Entwickler an, er wolle gerne eine Map für das Spiel entwickeln. Aus Spaß wurde schnell ernst, weshalb es nun zu einer Kollaboration zwischen DrDisrespect und Rogue Company kam.