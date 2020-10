Flamur Kastrati sorgt mit homophoben Aussagen für Skandal in Norwegen

Ein heftiger verbaler Fehltritt von Flamur Kastrati sorgt in Norwegen für Aufregung. Der frühere Zweitliga-Profi hat seinen Trainer übel beleidigt.

"Halt's Maul und setz' dich hin, du verdammte Schwuchtel!", rief der 28 Jahre alte Stürmer vom norwegischen Erstligisten Kristiansund BK in Richtung Trainer Dag-Eilev Fagermo von Valerenga IF. Und das ist noch die nette Übersetzung der Entgleisung.

Auf Nachfrage im Eurosport-Interview nach dem Spiel (1:1), ob er das wirklich gesagt habe, wiederholte Kastrati seinen Ausfall. "Er hat eine große Klappe, da musst du es aushalten, dass du mal was zurückkriegst", sagte er und ergänzte: "Er ist derjenige in Norwegen, der am meisten Sch... über andere erzählt. Da muss er es abkönnen, Sch... zurückzubekommen."