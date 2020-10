Suning machts! LPL-Champion Top Esports verliert überraschend

Nachdem am Samstag DAMWON G2 Esports schlug und als erstes Team ins große Finale einzog, folgte nun mit Suning das zweite Team. Dieses bezwang zuvor Top Esports.

Suning dominant

Schon das Aufeinandertreffen zwischen Fnatic und Top hätte den Zuschauer stutzig machen müssen. Obwohl Top als Favorit in die Partie mit dem LEC-Zweiten ging, hatte der LPL-Vertreter große Probleme mit der westlichen Konkurrenz und musste direkt zu Spielbeginn zwei Partien der Best of Five-Serie abgeben. Zwar kam das Team aus Fernost mit einem Reverse Sweep zurück, jedoch hatte der Sieg einen gewissen Beigeschmack.