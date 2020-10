FC Barcelona, Vorstand um Josep Maria Bartomeu könnte in Krisensitzung zurücktreten

Der FC Barcelona befindet sich nach der Pleite im Clásico am Boden. Bei der Krisensitzung am Montag könnte der Vorstand um Josep Maria Bartomeu zurücktreten.

Mit 1:3 hatten die Katalanen am Samstag gegen den großen Rivalen Real Madrid verloren - aus einem schlechten Gefühl ist in Katalonien daher längst die nächste Krise geworden. Deswegen lädt der Vereinsvorstand am Montag um 13.30 Uhr auch zu einer Krisensitzung, die einen Ausgang mit Knalleffekt nehmen könnte.

Vorstand und Bartomeu könnte noch am Montag zurücktreten

Bartomeu ist Ziel heftiger Kritik

Gerard Piqué hatte seine Kritik vor wenigen Tagen erneuert: "Mein Verhältnis zum Präsidenten kann herzlich sein. Aber es ist Wahnsinn, dass der Klub Geld ausgegeben hat, um uns zu kritisieren", sagte der Spanier gegenüber La Vanguardia. Damit spielte er auf "Barcagate" an - Bartomeu und Co. sollen in den Medien Interna verbreitet haben, die die eigenen Akteure rund um Lionel Messi in schlechtem Licht dargestellt hatten.