WWE widmet Survivor Series 2020 dem Undertaker

Bei der Großveranstaltung Hell in a Cell am Sonntag verkündete das Kommentatorenteam, dass bei den Survivor Series am 22. November 2020 "30 Jahre Undertaker gefeiert" würden, auch ein Werbetrailer war auf den Taker fokussiert. Wie genau die Feierlichkeiten aussehen sollen, wurde nicht mitgeteilt, mit einem Auftritt des "Dead Man" in irgendeiner Form ist dann wohl aber zu rechnen.