NFL: Tom Brady führt Bucs mit Rekord zu Sieg - Chiefs gewinnen souverän

Der 43 Jahre alte Quarterback überzeugte mit 369 Passing-Yards und vier Touchdowns. Damit ist er nun wieder Rekordhalter in der NFL, was die Zahl der Touchdown-Pässe angeht. (Service: Die Ergebnisse der NFL)

Mit 559 übertrumpfte er seinen Rivalen Drew Brees von den New Orleans Saints, der erst am frühen Abend beim Sieg gegen die Carolina Panthers mit zwei Pässen in die Endzone auf insgesamt 558 Touchdown-Pässe kam.