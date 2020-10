Anzeige

Tennis: Julia Görges erklärt Abschied vom Tennis Görges: Darum habe ich aufgehört

Julia Görges verabschiedet sich nach 15 Jahren vom professionellen Tennis © Imago

SID

Julia Görges braucht keine große Party zum Ende ihrer Tenniskarriere. Sie hat auch schon Ideen, wie es nach der Karriere weitergehen könnte.

Julia Görges ist nach ihrem Abschied vom Tenniszirkus mit sich und der Welt im Reinen. Eine große Fete zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere brauchte sie nicht, wie sie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet.

Stattdessen gab es mit den Eltern "einen Haselnuss-Schnaps. Den hatte ich noch zufällig zu Hause", sagte Görges (31): "In mir lief eine kleine innere Party ab. Ich habe absolut den Abschied gekriegt, den ich mir vorgestellt habe."

Die Entscheidung zum Aufhören fiel laut Görges erst vor Kurzem. "Das war am Donnerstag vorletzte Woche. Ich habe trainiert, und ich spürte einfach: Das ist nicht mehr das, was ich mir für mich vorstelle und was ich möchte", sagte sie. Die Coronakrise trug ihren Teil zu Görges' Entschluss bei.

"Die Umstände dieses Jahres haben sicher dieses Gefühl verstärkt. Aber nach 15 Jahren denkt man wohl auch etwas anders über seinen Beruf", sagte die einstige Top-10-Spielerin: "Zum Profidasein gehören auch Dinge, die weniger angenehm sind und an einem zehren. Als ich nach der Corona-Pause das erste Mal im Hotel war, habe ich mich richtig unwohl gefühlt."

Görges mag Fitnesstraining und Yoga

Vor dem Leben nach der Tennistour hat Görges keine Angst, auch wenn sie noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. "Mal gucken, was sich eröffnet. Es gibt immer Türen, die sich schließen, und Türen, die sich öffnen", sagte Görges, die sieben Turniere gewonnen und 2018 in Wimbledon das Halbfinale erreicht hatte: "Ich hab Spaß an Fitnesstraining entwickelt, an Yoga, diese Dinge möchte ich intensivieren und in diese Richtung gehen."

Den Tennisschläger habe sie "lange genug in den Händen gehalten" - und sich trotz aller Konkurrenz auf der WTA-Tour viele Freundinnen gemacht.