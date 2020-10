Formel 1: Schneider und Tilke über den besten Fahrer aller Zeiten

Lewis Hamilton setzt mit 92 Rennsiegen eine neue Bestmarke in der Formel 1. Bernd Schneider und Hermann Tilke diskutieren über den besten Fahrer aller Zeiten.

Weltmeister Lewis Hamilton gewann am Sonntag den zwölften Saisonlauf der Formel 1 in Portugal. Mit dem 92. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere übernahm der Engländer zudem die alleinige Führung in der Rekordliste vor Michael Schumacher (91).