Ronaldinho positiv auf Corona getestet - Brasilianer geht es aber gut

Nach fast sechsmonatiger Haftzeit in Paraguay hat sich der frühere Superstar vom FC Barcelona in seiner Heimat Brasilien jetzt auch noch das Coronavirus eingefangen.

Der 40-Jährige bestätigte auf Instagram, dass er positiv getestet worden sei und sich jetzt in einem Hotel in Belo Horizonte in Selbstisolation befinde, es ihm aber gut gehe.

Ronaldinho ohne Symptome

"Ich befinde mich seit gestern in Belo Horizonte, um an einer Veranstaltung teilzunehmen", erklärte der 97-malige brasilianische Nationalspieler am Sonntag in einem Video auf Instagram.