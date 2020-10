Italien: Fußballspiele wieder ohne Fans - steigende Corona-Fallzahlen

Zuletzt waren bis zu 1000 Fans in den Fußballstadien zugelassen © Imago

Die italienische Regierung reagiert auf die steigende Zahl der Corona-Infektionen. Ab Montag sind in den Fußballstadien keine Fans mehr zugelassen.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte stellte am Sonntag eine entsprechende neue Verordnung vor, die am Montag in Kraft tritt.