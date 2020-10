Formel 1: So werden Lewis Hamilton und Mercedes Weltmeister

Fahrerwertung:

So wird Hamilton frühestens Weltmeister:

Wahrscheinlicher ist der endgültige Triumph beim übernächsten Rennen in der Türkei. 78 Punkte sind danach nur noch maximal zu holen. Momentan hat Hamilton ein Polster von 77 Zählern auf Teamkollegen Bottas. Nimmt er seinem Widersacher also einen Punkt bei den kommenden beiden Rennen ab, ist Hamilton nicht mehr zu schnappen.

Konstrukteurswertung:

So wird Mercedes frühestens Weltmeister:

Holt Mercedes also 12 Punkte in Italien, ist der Titel nicht mehr zu nehmen. Es würde also zum Beispiel ein vierter Platz eines Fahrers schon genügen. Selbst bei einer Nullnummer von Mercedes wäre es nicht unwahrscheinlich, dass es trotzdem eine Titelsause gibt. Red Bull müsste in diesem Fall mindestens 25 Zähler einfahren, damit der Rückstand nicht zu groß ist. Denn danach sind ja nur noch maximal 184 Zähler zu holen und die Differenz beträgt aktuell 209 punkte