Ligue 1: Brasilianer Hilton knackt Alves-Rekord und sieht früh Rot

Der Brasilianer Hilton hat 489 Mal in der Ligue 1 gespielt © Imago

Diesen Sonntagnachmittag wird Hilton so schnell nicht vergessen. Der Innenverteidiger von Montpellier stellte mit seinem Einsatz gegen Stade Reims (0:4) einen neuen Rekord auf.

Für den 43-Jährigen war es das 489. Spiel in einer der europäischen Topligen in Frankreich, England, Spanien, Deutschland und Italien. Der "Fußball-Opa" zog damit im Ranking der Brasilianer mit den meisten Ligapartien in diesen fünf Topligen seit 2000 mit dem ehemaligen Barca-Star Dani Alves gleich.