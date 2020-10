Bayer Leverkusen - FC Augsburg: Bundesliga live im TV, Stream, Ticker

Bayer Leverkusen überzeugte zuletzt in der Europa League beim 6:2 gegen Nizza © Imago

Im ersten Montagsspiel der Bundesliga-Saison empfängt Bayer Leverkusen den FC Augsburg. Der Werkself winkt in der Tabelle ein großer Sprung.

Bayer 04 Leverkusen winkt nach einem etwas holprigen Start in der Tabelle der Bundesliga ein großer Sprung.

Davon will sich Trainer Peter Bosz vor dem Montagsspiel gegen den FC Augsburg (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Augsburg, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) allerdings nicht allzu sehr ablenken lassen. "Natürlich wissen wir, dass wir nach einem möglichen Sieg auf dem vierten Platz stehen könnten", sagte Bosz. "Aber es ist erst der fünfte Spieltag, nicht der 34." Wo am Ende stehe, werde nicht am Montag entschieden. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)