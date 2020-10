Eintracht Frankfurt beim FC Bayern: Schenkte Hütter absichtlich ab?

C. Michel

Er wolle zwar "nichts herschenken", doch die Strategie war eindeutig: Gegen einen übermächtigen Gegner werden Leistungsträger geschont, da drei Punkte auch in Bestbesetzung unwahrscheinlich sind. Die Rechnung ging übrigens auf, einem 0:5 in München folgte ein ganz wichtiger 3:0-Erfolg gegen Braunschweig.

Hütter setzt gegen Bayern auf Debütant

Sechs Jahre später ist die Lage bei der Eintracht freilich nicht prekär, die Mannschaft von Adi Hütter startete mit acht Punkten aus den ersten vier Partien sehr ordentlich in die neue Spielzeit.

Große Rotation nach der Pause

Spätestens zur Pause, als es 0:2 für die Münchner stand , fing die größer angelegte Rotation an. Timothy Chandler und Amin Younes ersetzten Steven Zuber und Schlüsselspieler Daichi Kamada. Eigentlich zieht Hütter diese Karte nur, wenn Akteure in den ersten 45 Minuten "grottenschlecht" agieren.

Hütter wechselt Leistungsträger aus

Nach dem dritten Treffer von Robert Lewandowski ging es zügig weiter, erstmals in dieser Saison wechselte Hütter fünfmal. So kamen in den letzten 20 Minuten Danny da Costa (bis dahin 60 Bundesligaminuten), Aymen Barkok (bis dahin 57 Minuten) und Djibril Sow (bis dahin 5 Minuten) noch für die Stützen André Silva, Almamy Touré und den oben genannten Ilsanker, der auf der Sechs begonnen hatte.